"لا ميسي ولا رونالدو".. مالكوم يقدم درسا في فن الرد ويخطف قلوب جماهير الهلال

نجم الهلال يساهم في 30 هدفًا..

قدم النجم البرازيلي مالكوم فيليب، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، لقطة رائعة، خلال مشاركته في حفل تتويج الزعيم بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.

البرازيلي مالكوم تمكن من قيادة الهلال للفوز بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، بعد إحراز هدف في مرمى النصر، في نصف النهائي، وهدفين أمام الاتحاد، في المباراة النهائية، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقابل مالكوم أحد المشجعين خلال مشهد التتويج، حيث قال المشجع "لا ميسي، ولا رونالدو، ولا نيمار.. هنا مالكوم"، ليرد البرازيلي قائلًا "لا هذا هو الهلال.. الهلال".

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وتعاقد الهلال مع مالكوم، قادمًا من زينيت سان بطرسبورج الروسي، مقابل 60 مليون يورو، في يوليو الماضي، ليرتبط بعقد مع الزعيم حتى يونيو 2027.

وخاض مالكوم 40 مباراة بقميص الهلال، في جميع المسابقات، وساهم في 30 هدفًا، بعدما أحرز 20 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ويعد مالكوم أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والتي حققت رقمًا قياسيًا سيخلد في صحائف كرة القدم العالمية، بعد الوصول إلى 34 فوزًا على التوالي.