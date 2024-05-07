"لا مكان للاختباء خلف لوحات المفاتيح".. الشرطة تطمئن لاعبي إنجلترا من العنصريين قبل اليورو!

إجراءات جديدة قبل البطولة الأوروبية

بعثت الشرطة البريطانية برسالة إلى لاعبي منتخب إنجلترا، مفادها أن "أي شخص سوف يسيء إليهم عنصريًا عبر الإنترنت في يورو 2024 سيحاكم".

وكان بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجادون سانشو قد تعرضوا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد إهدارهم ركلات الترجيح في الهزيمة أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020 في ويمبلي، وألقي القبض على 11 شخصًا، وحكم على أحدهم بالحبس 10 أسابيع".

وحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فإن "المسيئين عبر الإنترنت لن يكونوا قادرين على الاختباء خلف لوحات المفاتيح، حتى لو كانوا في الخارج"، وقال قائد الشرطة الوطنية مارك روبرتس، إنهم طوروا علاقة جيدة مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت نفسه، تم تحذير المشجعين الذين ينتهكون قوانين النظام العام الألمانية في البطولة، من أنه يمكن القبض عليهم على الفور، وإجبارهم على دفع غرامة لا يوجد حد أقصى لها.

وتأتي هذه الرسائل في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الألمانية والإنجليزية إلى توجيه المشجعين حول كيفية الحصول على أفضل تجربة ممكنة في يورو 2024 هذا الصيف، فيما ستكون البطولة الأكثر حضورا على نطاق واسع منذ يورو 2016 في فرنسا.