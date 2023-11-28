لا للمزيد من المباريات .. نجوم برشلونة يتمردون على إدارتهم!

النادي الكتالوني يعاني بالفعل من تزاحم المباريات!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجوم نادي برشلونة قد أظهروا انزعاجًا كبيرًا من الإعلان الأخير الذي أصدره النادي عن مباراة ودية في ديسمبر المقبل في دالاس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن نجوم الفريق يرون أن ذلك يعد حملًا إضافيًا عليهم في وقت هم يعانون فيه بالفعل.

حالة التمرد تلك واجهتها الإدارة برد فعل سريع وحاسم، حيث عرضت مكافأة قدرها حوالي 100 ألف يورو لكل لاعب في ظل الارتباط بتعاقد من أجل تلك المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة يعاني من العديد من الإصابات بالفعل، ولعل أبرزها إصابة جافي الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه من المتوقع أن يستمر حتى بداية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري الإسباني، وموقفه في دوري الأبطال مهدد بعد خسارة المواجهة الأخيرة ضد شاختار دونيتسك.