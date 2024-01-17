"لا للضغينة!" .. استوديو قنوات "الكاس" يتسبب في غضب الإعلاميين السعودي

ماذا حدث في قنوات "الكاس" كي يغضب السعوديون؟

تسبب الاستوديو التحليلي لقنوات "الكاس" القطرية الخاص بمواجهة السعودية وعمان في غضب جمهور الأخضر وإعلاميه، الذين طالبوا خالد جاسم؛ مقدم الاستوديو، بالسيطرة على تحليلات ضيوفه طالما كونها "غير منطقية" -على حد تعبيرهم-.

الأخضر حقق الفوز أول أمس الثلاثاء، أمام عمان بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل، ضمن افتتاح مشوارهما بكأس آسيا قطر 2023.

وعقب المباراة، أشاد الثنائي القطري نشأت أكرم والكويتي جمال مبارك بالأحمر العماني، مؤكدين أنه كان الأفضل، لدرجة تجحيم الأخضر، بل وأنه كان مسيطرًا بشكل كامل على المباراة.

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هذا التحليل لم يعجب الكثير من السعوديين، ليقرروا الهجوم على الاستوديو، وتحديدًا مبارك، كونه صاحب وقائع سابقة في انتقاد الأخضر في مختلف المناسبات..

على سبيل المثال من المهاجمين لا الحصر، كتب الإعلامي السعودي عادل بن عبدالمحسن الملحم، عبر حسابه على منصة "إكس": "جمال مبارك لو يفوز المنتخب السعودي عشرة صفر راح يعذرب فيه ويطلعه أسوأ منتخب في البطولة، نصيحة يا كابتن حاول تحلل مباريات الأخضر بدون ضغينة!!".

فيما استعرض الإعلامي طارق النوفل انتقادات قديمة للكويتي تعود لعام 2019 عبر القناة نفسها، متعجبًا: "طلع موضوع جمال مبارك مع المنتخب السعودي قديم".

يذكر أن الأخضر يتقاسم الصدارة حاليًا مع تايلاند برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد عمان وقيرغيزستان صفر نقاط.