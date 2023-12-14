لا طريق للعودة .. جماهير أتلتيكو مدريد تُدمر ما تبقى من جواو فيليكس بالنادي!

غضب متصاعد ضد المهاجم البرتغالي

أصبح المهاجم البرتغالي جواو فيليكس سريعًا أحد أشد أعداء ناديه الأصلي أتلتيكو مدريد، وهذا ما يظهر بصورة واضحة في مختلف المناسبات.

فيليكس قضى فترة صعبة مع الفريق الإسباني ولم يتمكن من إثبات نفسه تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، ليرحل إلى برشلونة في الصيف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

تصريحات البرتغالي واحتفاله بعد التسجيل مع برشلونة في شباك أتلتيكو مؤخرًا بالدوري الإسباني، كلها أسباب جعلت جماهير الروخيبلانكوس تقوم بتخريب لوحته الخاصة في ملعب "Civitas Metropolitan".

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وحدث خلال مواجهة الفريق مع لاتسيو الإيطالي، أمس، الأربعاء، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/0 وتأهلهم كمتصدر للمجموعة السادسة.

الجماهير الغاضبة ألقت بعض الزجاجات الفارغة والقمامة على لوحة فيليكس بالملعب، في مشهد متكرر يؤكد أنه لا يوجد أي طريق لعودة البرتغالي لأتلتيكو بعد انتهاء إعارته.

يذكر أن صاحب الـ24 سنة يعيش فترة جيدة مع برشلونة بتسجيله 5 أهداف وصناعة 3 في 18 مباراة بكل البطولات حتى الآن.