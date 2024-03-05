"لا رونالدو ولا غيره" .. النصر يتسبب بسخرية إماراتية لاذعة من الدوري السعودي

النصر خسر أمام العين والعواقب لم تكن بسيطة!

يبدو أن خسارة النصر أمام العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم أمس الإثنين لن تمر دون أي عواقب على دوري روشن السعودي الذي يسعى المسؤولون السعوديون لتطويره والنهوض به وجعله من أفضل الدوريات في العالم.

النصر خسر بهدف يتيم في الإمارات وسيُواجه العين في موقعة الإياب على ملعبه الأول بارك بالرياض الإثنين القادم، ويكفيه الفوز بفارق هدفين لضمان تأهله لنصف النهائي.

علي الهاجري مدير إدارة الإعلام في رابطة الدوري الإماراتي استغل سقوط النصر ليسخر من الدوري السعودي والنجم كريستيانو رونالدو، إذ أشار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إلى أن الدوري الإماراتي يتفوق على نظيره السعودي في الجودة والتنافسية.

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إذ كتب "دورينا أفضل من الدوري السعودي بمراحل فنياً و تنافسياً ولا عليكم من الكلام ولا رونالدو ولا غيره .. الميدان دائماً هو الفيصل في كل مرة. مبروك لزعيم آسيا العيناوي نصره المتوقع".

حديث الهاجري أثار حفيظة المغردين السعوديين الذين ردوا عليه جيدًا وذكروه بخسارة العين أمام الهلال 3-0، وقد أكدوا أن نتيجة لقاء واحد لا تُعبر أبدًا عن مدى قوة البطولتين.