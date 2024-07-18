لا جديد يُذكر! .. "السوبر كومبيوتر" يتوقع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

الدوري الإنجليزي ينطلق بعد 32 يومًا

لم يتبق سوى 32 يومًا وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد توقع "السوبر كومبيوتر" الخاص بموقع المراهنات "Grosvenor Sport" جدول ترتيب الأندية في نهايته.

مانشستر سيتي يدخل الموسم يحثًا عن لقبه الخامس على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق، فيما يأمل آرسنال أن ينجح فيما فشل به الموسم الماضي، ويسعى ليفربول لانطلاقة جديدة بعد رحيل يورجن كلوب، وأخيرًا يأمل مانشستر يونايتد أن يخرج من عنق الزجاجة المحصور به منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

"السوبر كومبيوتر" توقع جدول ترتيب البريميرليج لموسم 2024-2025 والذي لم يحمل أي جديد! إذ توقع تتويج السيتي باللقب برصيد 96 نقطة وبفارق 8 نقاط عن آرسنال، فيما سيحل ليفربول ثالثًا وخلفه مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تشيلسي لن يُحقق أفضل من المركز الخامس بحسب التوقعات، فيما سيتراجع أستون فيلا للسادس بعدما حقق إنجازًا مهمًا الموسم الماضي بالحلول رابعًا والتأهل لدوري الأبطال.

وقد توقع الكومبيوتر العملاق هروب برايتون وليستر سيتي وساوثامبتون بصعوبة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيما سيهبط الثلاثي ة نوتنجهام فورست وولفرهامبتون وإبسويتش تاون.

يُشار إلى أن توقعات "السوبر كومبيوتر" تأتي بناءً على محاكاة كل مباراة 1000 مرة للتوصل إلى أدق استنتاج ممكن لنتيجتها.

