"لا تملك مثلها" .. حقيقة إساءة نجوم كوت ديفوار لمحمد صلاح!

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبي منتخب كوت ديفوار، أثناء احتفالاتهم بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2023.

وتوج المنتخب الإيفواري باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 أمس الأحد.

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير مقطع الفيديو الذي ظهر فيه سيرج أورييه ونيكولاس بيبي، نجما كوت ديفوار.

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فقال البعض إنهما يوجهان رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بالقول: "صلاح أين ميداليتك، أنت لا تمتلك مثلها".

بينما رأى آخرون أن أورييه قال في مقطع الفيديو "ça là" وهي تعني "الوقت المناسب" بالفرنسية، وليس "صلاح".

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة من ثمن النهائي بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، علمًا بأن صلاح تعرض للإصابة في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، قبل أن يسافر إلى ليفربول لتلقي العلاج، دون استكمال البطولة.