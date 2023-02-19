لا تفرحوا كثيرًا .. سر انضمام ياسر الشهراني لبعثة الهلال في قطر

ياسر الشهراني كان قد أصيب بكسر في الوجه والفك خلال مواجهة السعودية والأرجنتين

استبشر عدد من جمهور الهلال السعودي خيرًا بانضمام ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الفريق، لبعثة الزعيم التي اتجهت إلى قطر، بعد غيابه لعدة أشهر عن الملاعب، لكن الأمر لا يدعو للتفاؤل كثيرًا.

اللاعب كان قد أصيب بكسر في الوجه والفك خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، في افتتاح مشواره في كأس العالم قطر 2022، ومنذ ذلك الحين يغيب عن الملاعب، بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية.

لكن الشهراني يرافق الزعيم حاليًا في قطر، إذ سافر الفريق استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي، غدًا الإثنين، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن وجود الظهير الأيسر في قائمة الفريق، ليس للمشاركة في المباريات أو حتى كون عودته اقتربت، إنما كانت رغبة مشتركة من اللاعب وناديه، لمواصلة التأهيل في الدوحة.

وأوضحت الصحيفة أن الشهراني ربما يعود للملاعب نهاية الموسم الجاري، بحسب استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي يخضع له حاليًا.