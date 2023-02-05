لقطة في مباراة الاتحاد والطائي قد تشوه الدوري السعودي!

عبر الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان، عن عدم رضاه بالمستوى التحكيمي في بطولة دوري روشن للمحترفين، خاصة بعد مباراة الاتحاد أمام الطائي.

وحقق نادي الاتحاد الفوز على نظيره الطائي، في الجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بهدف دون رد، ليُنهي الدور الأول متساويًا مع النصر صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة.

ونشر الفرحان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لقطة فيديو تُظهر الكرة وهي تلمس يد المدافع أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يحتسبها.

وعلق الإعلامي الرياضي على تلك اللقطة قائلًا: "الفار هل كان أعمى أم مشلول القدرات؟ عيب يا سادة يا كرام، لا تشوهوا سمعة الدوري السعودي بهذه الأخطاء البدائية".

وكان الخبير التحكيمي محمد فودة، قد أكد عبر برنامج "أكشن مع وليد" على أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة الطائي.