لا تحاول إغضابه .. الأهلي ينتقم من الطائي برباعية لإرضاء جماهيره

الأهلي يُصالح جماهيره برباعية في مرمى الطائي

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حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره الطائي برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر، ضمن مراكز الهبوط.

دخل الأهلي بداية المباراة بقوة، حيث أهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، أبرزها كان في الدقيقة 14، بعدما أنقذ عبد العزيز مجرشي مدافع الطائي مرمى فريقه بعد تسديدة روبرتو فيرمينو التي كادت أن تسكن الشباك.

وعكس سير المباراة، نجح الطائي عن طريق هجمة مرتدة تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 43 من عمر المباراة، بعد انطلاقة رائعة من بيرنارد مينساه، الذي انطلق من قبل منتصف الملعب، ليراوغ لاعبي الأهلي ويسدد الكرة في المرمى.

ورفض روبرتو فيرمينو أن ينتهي الشوط الأول قبل أن يتعادل لفريقه الأهلي، وذلك بالدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حيث استغل عرضية من الجزائري رياض محرز، ليضعها في المرمى.

وأضاف فيرمينو الهدف الثاني للنادي الأهلي بالدقيقة 60 من زمن المباراة، بعد ركلة ركنية لعبها فراس البريكان بالرأس، ليضعها روبرتو في اللحظة الأخيرة بالمرمى.

وسجل رياض محرز الهدف الثالث للنادي الأهلي بالدقيقة 82 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة أرضية قوية بشكل مباغت.

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واستغل النجم الإيفواري فرانك كيسييه كرة مرتدة من زميله فيرمينو الذي حاول السيطرة عليها، ليضعها برأسه في مرمى الطائي بالدقيقة 88.

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