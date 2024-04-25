"لا تتعدوا الخطوط الحمراء!" .. رسالة تاريخية من حارس العين بعد التأهل للنهائي الآسيوي

خالد عيسى يلعب دور البطولة في التأهل لنهائي آسيا..

وجه خالد عيسى، حارس مرمى فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، رسالة إلى الإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ولعب عيسى دورًا بارزًا في قيادة العين إلى المشهد الختامي الآسيوي، بعد تخطي عقبة الهلال، في نصف نهائي البطولة، حيث حقق العين فوزًا كبيرًا في لقاء الذهاب بنتيجة (4-2)، على ملعب هزاع بن زايد، ليكسر سلسلة انتصارات الهلال التاريخية، ورغم فوز الأزرق في مباراة الإياب، بنتيجة (2-1)، على ملعب المملكة أرينا، إلا أن الفوز لم يشفع في خروج الفريق من البطولة.

وقال حارس العين، عبر فضائية "الشارقة الرياضية"، "كنت أقول سواءً تأهل الهلال أو العين، يجب أن أوجه هذه الرسالة، أوصل رسالتي للمؤثرين في سوشيال ميديا، و الإعلاميين، نحن أخوة وأولاد عم، والكرة لا تفرقنا، ولكن أن تقلل مني وأنا قادم إلى بلادك، أو أقلل منك وأنت في بلادي، فهذا مرفوض تمامًا، عليك أن تحترمني".

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وأضاف "لا أرد الإساءة بالإساءة، والحديث لأشخاص معينين؛ فجمهور الهلال يُحترم وجمهور النصر كبير، والشعب السعودي شعب محترم ويحتذى به، وقد أكرمنا وعززنا. رسالتي لبعض الإعلاميين: رسائلكم لا تخلق غير الأجواء المشحونة داخل المباراة، أتمنى أن تكونوا إيجابيين، ولا مانع أن تتحدوا، ولكن هناك خطوط حمراء لا تتعدوها. أنت كبير وأنا كبير.. والكبير الله، أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت، ومن الأشخاص الذين تحدثوا قبل المباراة أن يتعظوا".

وحجز العين الإماراتي مقعدًا في نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه يوكوهاما إف مارينوس الياباني، الذي تأهل للمباراة النهائية، لأول مرة في تاريخه.