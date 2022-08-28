"لا تتعاقد مع كريستيانو".. نصيحة مدربه السابق تبعد رونالدو عن تشيلسي!

رونالدو غير مرحب به في منظومة توماس توخيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت السابق لمانشستر يونايتد نصح توماس توخيل بعدم التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

حيث يحاول النجم البرتغالي الخروج من صفوف فريق الشياطين الحمر هذا الصيف بكل الطرق لأجل المشاركة مع فريق كبير في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من ضمن الاحتمالات الواردة أن يرحل صاروخ ماديرا إلى فريق تشيلسي لكن بحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن مدربه السابق نصح مواطنه في البلوز بعدم ضمه.

حيث كان الفريق اللندني يفكر في الحصول على خدمات النجم الأسطوري هذا الصيف، خاصةً بعد قدوم المالك الجديد تود بولي الذي كان يريد استخدام رونالدو كواجهة إعلانية كبيرة للنادي من خلال شرائه، والتوقيع مع نجم كبير مثل الدون في أول المواسم له في إنجلترا.

لكن التقرير أكد أن توخيل عارض الانتقال بعد أن استمع إلى نصيحة صديقه المقرب ومدرب يونايتد السابق رانجنيك، الذي درب رونالدو في الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن نصيحة رانجنيك لم تكن مفاجأة، وذلك بعد أن انتقد الألماني قدرات رونالدو في الضغط في نهاية الموسم الماضي.

وكان رانجنيك قد تحدث في شهر مايو الماضي عن الدون، حيث قال: "كريستيانو رونالدو، أنا لا ألومه على الإطلاق، لقد قام بعمل رائع في تلك المباريات".

وواصل: لكنه ليس وحشًا في الضغط. إنه ليس لاعبًا، حتى عندما كان لاعباً صغيراً، كان يبكي، ويصرخ "مرحباً، الفريق الآخر حصل على الكرة، أين يمكننا ربح الكرات؟".

واختتم: "الشيء نفسه مع عدد غير قليل من اللاعبين الآخرين، لذلك كان علينا تقديم بعض التنازلات في مرحلة ما، ربما قدمنا عددًا قليلاً جدًا، وهذا ممكن أيضًا".

جدير بالذكر أن المدرب إريك تين هاج قد أثار المزيد من الجدل يوم أمس بعد تصريحاته حول موقف رونالدو في الفريق وما إذا كان سيخرج أم سيستمر، وذلك في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على ساوثامبتون بهدف دون رد.