الأهلي خسر أمام الرياض بعدما تصدر

خسر الأهلي مباراة الجولة الـ25 في دوري يلو السعودي أمام ضيفه الرياض في جدة بهدفين دون رد، وقد قدم أداءً جيدًا لكن لم يخل من السلبيات.

الأهلي نجح في خطف الصدارة من الحزم في الجولة الماضية بانتصاره على نجران وتعادل الحزم مع القادسية، ليتقدم بفارق نقطتين، لكن تلك الصدارة باتت مهددة الآن بالضياع حال فوز مطارده على أحد مساء الثلاثاء القادم.

الأهلي تجرع 3 خسائر هذا الموسم في دوري يلو، الأولى في الجولة الثانية أمام الأخدود والثانية ضد نفس الفريق في الجولة الـ19 والثالثة اليوم أمام الرياض، والمثير أن الخسارتين الأخيرتين حدثتا والفريق على صدارة جدول الترتيب.

الجمهور الأهلاوي لا يبحث عن الصدارة والتتويج بلقب دوري يلو بقدر بحثه عن التأهل والعودة إلى دوري المحترفين السعودي الموسم القادم، ولذا لسان حاله الآن يطلب من الفريق ألا يتصدر مجددًا!

الصدارة فيها سم قاتل! هذا ما يبدو عليه الأمر عند النظر لنتائج العملاق الجداوي بعد وجوده على قمة جدول الترتيب.

الأمر مرتبط بالتأكيد بالجانب الذهني والنفسي، إذ ربما يتأثر اللاعبون ويتراجع تركيزهم عن الشعور بالقلق من فقدان الصدارة، جميعنا نسمع عن ضغط الصدارة وأن بعض الفرق واللاعبين والمدربين لا يستطيعون تحمله خاصة حال كانوا دون خبرة كافية.

هذا على الأرجح ما يحدث مع الأهلي، والدليل إهدار لاعبيه لعديد الفرص السهلة اليوم لمجرد عدم التركيز وغياب الدقة في اللمسة الأخيرة!

خسارة قاسية على ملعبه ووسط جمهوره الرائع، لكن هذا لا يمنع أن الأهلي يسيطر خطوات واثقة وجيدة نحو العودة إلى دوري المحترفين ولذا على الجميع تجاوز تلك الخسارة والنظر للأمام، لكن دون التقدم للصدارة مرة أخرى!