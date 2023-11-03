"لا تبحث عن القطة صاحبة الثلاث أرجل" .. رد غريب من تشافي عن مصابي برشلونة!

رد غير متوقع من مدرب الفريق الكتالوني

يؤمن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بأن ثقافة إلكاي جوندوجان هي السبب وراء انتقاده للاعبي الفريق بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

برشلونة خسر أمام الغريم التقليدي يوم السبت الماضي بنتيجة 2/1، وخرج بعدها لاعب الوسط الألماني للهجوم على الأخطاء التي ارتكبها زملائه، مما تسبب في حالة من الجدل بمختلف وسائل الإعلام الإسبانية، وخرج تشافي لتوضيح الأمر قبل مواجهة ريال سوسييداد غدًا، السبت، بجولة جديدة من بطولة الدوري.

وقال تشافي عن خسارة الكلاسيكو:"المباراة كانت تحت سيطرتنا ومع ذلك خسرنا، غدًا هناك اختبار آخر أمام ريال سوسييداد وعلينا التعلم من التفاصيل الصغيرة التي جعلتنا نخسر أمام ريال مدريد".

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انتقاد جوندوجان للاعبي برشلونة:"كلمة التوافق ليست جزءًا من الحمض النووي لبرشلونة، نحن نسعى دائمًا للتميز ولا أرى أي إثارة للجدل في كلمات جوندوجان، نحن نتفق مع ما قاله لأننا خسرنا الكلاسيكو بسبب أخطائنا".

وأضاف:"ثقافة الألمان مختلفة عن ثقافتنا، لقد شاهدنا توماس مولر يتحدث بعد خسارة بايرن ميونخ الأخيرة، ولم يتسبب ذلك في حدوث أي إثارة للجدل في غرفة ملابسهم".

وعن جاهزية بيدري وفرينكي دي يونج:"عودة بيدري لم تتأجل، هو جاهز بنسبة مئة بالمئة، ولكن الأمر يختلف مع دي يونج لأنه حاول العودة ولكنه يشعر ببعض الآلام"

وواصل حديثه:"لا تبحث عن القطة صاحبة الثلاث أرجل، كل شيء يسير على ما يُرام بالنسبة للإصابات، هناك 30% من الأسئلة عن المصابين، فرينكي ليس بخير ولديه بعض المشاعر السيئة".

حديث بويان كركيتش منسق كرة القدم بالنادي عن لامين يامال:"أعتقد أنها كانت رسالة إيجابية منه، هو يقول إننا يجب أن نتوخي الحذر مع لامين لأن عمره لا يزال 16 سنة، هذا صحيح هناك توقعات ضخمة نحوه ولكن لا يجب أن نتسرع".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بـ24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة بعد 11 جولة.