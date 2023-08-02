لا تبالغوا في الفرحة .. القليل من كريم بنزيما يكفي، ولكن!

لننتظر ونرى ما في جعبة بنزيما، أكما كان في جعبة كريستيانو رونالدو أم هناك ما هو أفضل من ذلك؟!

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"الأفضل في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م" اكتب هذه الجملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستعد لمجموعة من اللقطات للفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، فقد منحه جمهوره هذا اللقب سريعًا بعد ثلاث مباريات من البطولة..

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"الحكومة" نجح في قيادة العميد الليلة، للفوز أمام الشرطة العراقي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وعبر به لربع النهائي، الذي كان قد حسم بطاقته بالفعل من الجولة الثانية.

لم يشارك "البنز" في المباراة من البداية، إذ احتفظ به البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، على مقاعد البدلاء رفقة الكتيبة الأساسية للعميد، حتى دفع به في التوقيت المناسب..

القليل من بنزيما يكفي..

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23 دقيقة فقط خاضها الفرنسي الليلة، تم الدفع به وفريقه متقدم بهدف نظيف، لكن بعد 13 دقيقة فقط من نزوله، أدرك الخصم التعادل.

لكن الهدف القاتل جاء بأقدام بنزيما بالفعل في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، ليضع بصمته رغم قلة دقائقه.

حصيلة كريم خلال هذه الدقائق؛ تسديدتان، جاء من إحداها الهدف، وتصدى حارس الشرطة للأخرى، بجانب خلقه لفرصة هدف، لم يترجمها زملائه في الشباك.

أما عن لقب الأفضل في البطولة، فقد منحه الجمهور إياه، بفضل ما قدمه في مباريات المجموعات مجتمعة، إذ سجل ثلاثة أهداف خلال الثلاث مباريات "الترجي، الصفاقسي والشرطة"، وساهم في أربعة آخرين، بجانب صناعته لهدف وحيد.

ولكن!

حصيلة جيدة بالطبع، لكن الاختبار الحقيقي لم يأت بعد لبنزيما، حاله حاليًا كحال البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انفجر في بدايته بأهداف في شباك فرق كالفتح والوحدة وضمك، لكن ما هي حصيلته أمام الكبار؛ الهلال والاتحاد؟، المحصلة التهديفية سواء تسجيل أو صناعة "صفرية"، خلال ثلاث مباريات.

الاختبار الحقيقي للمهاجم الفرنسي منتظر في الخامس من أغسطس الجاري، حيث كلاسيكو الهلال في ربع النهائي، إما السقوط كصاروخ ماديرا أو استمرار الانطلاقة، لننتظر ونتابع!

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