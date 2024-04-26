"لا تأمن ريال مدريد آسيا".. الهلال يعبر الفتح و80 نقطة تكتب التاريخ

الهلال يصالح جماهيره بعد وداع الآسيوية..

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"الفوز رقم 21 على التوالي".. هكذا يواصل فريق الكرة بنادي الهلال، سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، بعد الفوز على الفتح بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

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وتقدم لوكاس زيلاريان بهدف الفتح في الدقيقة 57، بعد جملة هجومية، انتهت بتمريرة من كريستيان تيو إلى زيلاريان الذي كان منفردًا، ليسدد كرة أخطأ الحارس ياسين بونو في التعامل معها، لتعبر نحو الشباك.

ولم ينتظر الهلال سريعًا سوى ثوانٍ، حتى أدرك ميشايل هدف التعادل، بعد استقبال كرة عرضية من ناصر الدوسري، حاول الحارس رينيه جاكوب إبعادها، لتصل إلى البرازيلي الذي وجه كرة رأسية تجاوزت خط المرمى، قبل إبعادها، ليقرر الحكم احتساب الهدف في الدقيقة 58.

ووقع روبن نيفيز على الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 72، بعد خطأ من سالم النجدي ضد اللاعب محمد القحطاني، ثم أضاف علي البليهي الهدف الثالث في الدقيقة 90+17، بعد استغلال ارتداد الكرة من حارس الفتح أثناء التصدي لتسديدة سافيتش من ركلة حرة، لتصل الكرة إلى البليهي الذي أودعها في الشباك.

ورفع الهلال رصيده إلى 80 نقطة من 28 مباراة، حيث ينتظر مباراة مؤجلة أمام الأهلي في 6 مايو، من الجولة 28، موقعًا على انتصاره رقم 26، والحادي والعشرين على التوالي، ليحافظ على صدارة دوري روشن السعودي، مبتعدًا عن النصر الوصيف بفارق 12 نقطة، مع تبقي 6 جولات، بينما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة، في المركز السادس من الترتيب العام.

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وتخطى الهلال، الذي لقبه الكثيرون بـ"ريال مدريد آسيا"، اختبار الفتح، في أولى مباريات كتيبة جورج جيسوس، عقب الخروج من دوري أبطال آسيا، إثر الخسارة أمام العين الإماراتي في الدور نصف النهائي، بنتيجة إجمالية (5-4)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل الهلال رقمه القياسي كصاحب أكبر رصيد نقطي في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

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