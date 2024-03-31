“لا أهتم لكم” .. إنريكي يرد على انتقادات إبعاد مبابي!

رد ناري من إنريكي على انتقادات استبدال مبابي...

رد لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، على الانتقادات التي وجهت له عقب مباراة فريقه أمام مارسيليا، مساء اليوم الأحد، بعد استبدال كيليان مبابي، نجم الفريق من المباراة.

وشهدت الدقيقة 65 من المباراة، استبدال كيليان مبابي، ومشاركة جونزالو راموس بدلًا منه، وبدت على ملامح النجم الفرنسي، عدم الرضا من قرار المدرب باستبداله.

وقال إنريكي في تصريحات عقبت اللقاء، ردًا على استبدال مبابي: "إنها نفس النغمة التي تقال أسبوعيًا، وأصبحت مرهقة أنا المدرب وأنا من يتخذ القرارات، وسأفعل ذلك حتى أخر يوم لي في باريس، أحاول دائمًا إيجاد الحل الأفضل للفريق، إذا كنت لا تفهم قرارتي فأنا لا اهتم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان لويس إنريكي، قد أعلن في وقت سابق أنه لن يعتمد على مبابي، بشكل أساسي فيما تبقى من الموسم، وأنه يعد الفريق لمرحلة ما بعد اللاعب الفرنسي، الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق العاصمي.

وينتهي عقد مبابي، مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى الآن لصيغة لتجديد العقد، والأقرب هو رحيله والانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي.