Joao Felix Barcelona 2023-24Getty
أحمد رفعت

"لا أعرف كم سنحصل" .. رئيس أتلتيكو مدريد يُعلق على انتقال جواو فيليكس إلى برشلونة

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تعرف على ما قاله رئيس أتلتيكو مدريد عن صفقة فيليكس

 أكد إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد على أنه من الطبيعي بأن يرغب البرتغالي جواو فيليكس في الاستمرار مع برشلونة، لما يتمتع به من شهرة كبيرة مع البلوجرانا.

ويلعب جواو فيليكس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد، حيث هناك مفاوضات حاليًا تتم من أجل استمرار اللاعب البرتغالي مع الفريق الكتالوني.

وقال رئيس أتلتيكو خلال تصريحات نقلها موقع " besoccer": "جواو فيليكس لاعب مميز، ومن الطبيعي أن يُريد البقاء مع برشلونة، فهم يُريدونه أيضًا، ولذلك الجميع سعداء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف سيريزو: "برشلونة سيكون محظوظًا لأنه سيحتفظ بلاعب رائع، لأنه كان مناسبًا جدًا في برشلونة، وهو في حالة رائعة، ونتمنى له التوفيق والحظ السعيد".

وعن قيمة الصفقة قال رئيس أتلتيكو: "لا أعرف المبلغ الذي سيحتفظ به أتلتيكو مدريد، لأن هذا الأمر يُجيب عنه قسم الاقتصاد بالنادي، وأنا منوط فقط بالجانب الرياضي".

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