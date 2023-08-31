لا أعذار في دوري الأبطال يا برشلونة.. مجموعات ريال مدريد أتت إليك بنفسها!

لا بايرن ميونخ ولا خصوم معقدين.. الآن على تشافي المضي قدمًا

قرعة مختلفة تمام الاختلاف وجدها برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكأن الأقدار ساقت له فرصة سهلة كي يعود ذلك البطل العملاق.

في الموسم الماضي ومع بداية صحوة تشافي، وجد برشلونة نفسه في مجموعة نارية شملت بايرن ميونخ الذي بات عقدة تشافي وفريقه في المسابقة الأوروبية، وكذلك ضد إنتر ميلان الذي وصل إلى النهائي وخسر بصعوبة من مانشستر سيتي.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز الأفضل في أوروبا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مجموعة من وحي ريال مدريد!

الموسم الجاري يتنفس تشافي الصعداء بمجموعة من تلك التي كان أنصاره يرون أشباهها دائمًا تقع لريال مدريد ويقولون إن النادي الملكي يمر بقرعات أوروبية سهلة للغاية.

برشلونة وقع في المجموعة الثامنة رفقة بورتو البرتغالي ورويال أنتويرب البلجيكي وشاختار دونتسك الأوكراني، لا يوجد ما هو أسهل في الوقت الراهن.

صحيح أن وجود شاختار وفريق برتغالي في المجموعة سيذكر تشافي مرة أخرى بسيناريو الموسم قبل الماضي، حين اكتسح بايرن ميونخ كل الخصوم ذهابًا وعودة ومنهم بالطبع برشلونة وترك البطاقة الأخيرة بين بنفيكا وبرشلونة الذي فشل في الفوز بآخر مباراة له على "كامب نو" قبل أن يغادر البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ زمن بعيد.

لا أعذار

حينها قيل إنه تأثير رحيل ليونيل ميسي، الحق أن برشلونة احتاج الوقت للتعافي من رحيل الأرجنتيني، لكنه وجد ضالته مع تشافي في الدوري الإسباني على أقل تقدير.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الآن يطمح برشلونة لنقل ذلك التطور إلى دوري أبطال أوروبا، لا شماعات في الوقت الراهن، ما كان برشلونة يعتبره سوء طالع، الآن يستطيع أن يرى في دور المجموعات فرصة للتدرب على ما هو لاحق من أدوار متقدمة.

تشافي يدرك جيدًا مدى المسؤولية الملقاة على عاتق فريقه في الوقت الحالي، لا أعذار.. لن يقبل أي شيء سوى الصدارة، ثم طريق محفوف بالمخاطر المعتادة في الدور الثاني.. فهل يعود البلوجرانا إلى أيام الجيل الذهبي؟.