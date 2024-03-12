"لا أطيق انتظار لحظة رحيلك!" .. أسطورة مانشستر يونايتد يفاجئ يورجن كلوب

أحدهم سعيد بمغادرة كلوب لليفربول!

في وقت يسيطر به الحزن على جمهور ليفربول بعد إعلان المدير الفني الألماني يورجن كلوب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، هناك من تغمره السعادة من وراء هذا القرار!

الألماني أعلن بشكل رسمي مغادرته للريدز بنهاية الموسم الجاري، موضحًا أنه يحتاج لأخذ قسط من الراحة "عام واحد" قبل أن يعود من جديد لقيادة فريق آخر.

هذا القرار قوبل بسعادة كبيرة من جاري نيفيل؛ أسطورة مانشستر يونايتد، الذي يبدو أنه يريد حتى مغادرة كلوب الليلة قبل الغد..

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وقال نيفيل خلال تصريحاته لقناة "سكاي سبورت": "كنت أتمنى لو لم يدرب كلوب ليفربول، لا أطيق انتظار لحظة رحيله أخيرًا، نعم! هذا رأيي بكل أنانية، فطالما كان موجودًا هنا، تبقى حظوظ ليفربول كبيرة في تحقيق النجاحات، حقًا رحيله خسارة كبيرة لليفربول كما هو خسارة للدوري الإنجليزي بشكل عام".

و لم يخفِ نيفيل إعجابه الكبير بشخصية المدرب الألماني أيضًا، مضيفًا: "يتمتع بشخصية عظيمة، هو مناسب تمامًا للاعبي ليفربول وإداريي النادي وحتى موظفيه، بل للمدينة بأكملها، اللغة التي يحدثهم بها تنال إعجاب كبير هناك، وهو ما جعل منه مدربًا عظيمًا، فما يقوم به هو أكثر من مجرد كرة قدم وأكثر من مجرد فوز في مباريات وتحقيق ألقاب، هو مؤثر حقًا في حياة الأشخاص".

يذكر أن كلوب يقود الريدز منذ عام 2015، ونجح خلال تلك السنوات في التتويج بثمانية ألقاب متنوعة؛ منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.