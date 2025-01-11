"لا أريد التظاهر" .. جوارديولا يعلن موقفه من العمل كمحلل بعد الاعتزال

هل يسير على خطى جاري نيفيل؟

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن السبب الذي يجعله يرفض فكرة العمل كمحلل كرة قدم بعد اعتزاله مهنة التدريب.

بيب يستعد لمواجهة نادي سالفورد سيتي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم، السبت، وهو النادي الذي يساهم في ملكيته جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد وأحد كبار المحللين في الوقت الحالي من خلال عمله في شبكة "سكاي سبورتس" وعدة قنوات أخرى.

نيفيل الذي يمتلك سالفورد رفقة مجموعة من أساطير مانشستر يونايتد وهم شقيقه فيل نيفيل ونيكي بات وريان جيجز وبول سكولز، مازح جوارديولا بأنه قد تتم إقالته لو خسر أمام سالفورد سيتي، تزامنًا مع النتائج السيئة للمدرب الإسباني مع فريقه هذا الموسم، واحتلاله المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، سُئل بيب عن إمكانية السير على خطى نيفيل ليُجيب في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أنني سأتجه إلى مجال التحليل، أنا شخص حذر، لا يمكنني الإدلاء بتعليق قد يؤذي زملائي، أعلم مدى صعوبة هذه الوظيفة ولا أريد الجلوس للتظاهر بشيء آخر".

وأضاف:"إنه أمر غير متوقع، لأنه من الممكن القيام بإيذاء شخص ما أحيانًا بكلماتي، يمكننا أن نتفق أو نختلف ولكن لكل شخص وظيفته، أحاول بشكل مستمر الدفاع عن النادي الذي أنتمي له، الأمر ليس شخصيًا، عملت كلاعب ومدرب وأعرف صعوبة الموقف".

يذكر أن المواجهة القادمة لمانشستر سيتي بعد سالفورد، ستكون أمام برينتفورد يوم الثلاثاء القادم في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.