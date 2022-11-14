"لا أرضى الضرر للدولة" .. فهد المولد يُعلق على استبعاده من كأس العالم

الكلمات الأولى من نجم الشباب بعد خروجه من حسابات الأخضر في المونديال

تحدث فهد المولد نجم الشباب والمنتخب السعودي لأول مرة بعد استبعاده من قائمة الأخضر التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا قبوله بالأمر ودعمه لبلاده والمنتخب.

المولد تعرض لصدمة كبيرة اليوم حين تم رسميًا استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 بعد 24 ساعة فقط من اختياره، وقد علل الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك القرار بوجود تطورات جديدة في استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" والخاصة بتناول اللاعب للمنشطات.

النجم السابق للاتحاد كتب عبر سناب شات "اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، راضٍ بما كتبه الله لي ودائمًا روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة ولا أرضى الضرر للدولة. الحمد لله وأتمنى التوفيق لزملائي لتحقيق الطموح. كلنا قدام".

فهد المولد بعد استبعاده من قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2022 عبر سناب شات 👇



( SC : fooodi_8 )#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/GVDKkChUmp — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 14, 2022

يُشار إلى أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كانت قد أوقفت المولد لمدة عام ونصف في مايو الماضي، لكن مركز التحكيم الرياضي قرر في أغسطس الماضي تخفيض العقوبة المفروضة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إلا لجنة مكافحة المنشطات الدولية تقدمت باستئناف ضد القرار والقضية مازالت منظورة في المحكمة الدولية الرياضية.

الأخضر سيُواجه كرواتيا وديًا يوم الأربعاء القادم ومن ثم سيتوجه إلى قطر لبدء مشواره في كأس العالم 2022، حيث أوقعته القرعة في مجموعة واحدة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.