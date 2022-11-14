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الشباب

"لا أرضى الضرر للدولة" .. فهد المولد يُعلق على استبعاده من كأس العالم

تامر أبو سيدو
4:32 م غرينتش+2 14‏/11‏/2022
Fahad Al-Muwallad - herve Renard - saudi 2022-2023
الكلمات الأولى من نجم الشباب بعد خروجه من حسابات الأخضر في المونديال

تحدث فهد المولد نجم الشباب والمنتخب السعودي لأول مرة بعد استبعاده من قائمة الأخضر التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا قبوله بالأمر ودعمه لبلاده والمنتخب.

المولد تعرض لصدمة كبيرة اليوم حين تم رسميًا استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 بعد 24 ساعة فقط من اختياره، وقد علل الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك القرار بوجود تطورات جديدة في استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" والخاصة بتناول اللاعب للمنشطات.

النجم السابق للاتحاد كتب عبر سناب شات "اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، راضٍ بما كتبه الله لي ودائمًا روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة ولا أرضى الضرر للدولة. الحمد لله وأتمنى التوفيق لزملائي لتحقيق الطموح. كلنا قدام".

يُشار إلى أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كانت قد أوقفت المولد لمدة عام ونصف في مايو الماضي، لكن مركز التحكيم الرياضي قرر في أغسطس الماضي تخفيض العقوبة المفروضة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إلا لجنة مكافحة المنشطات الدولية تقدمت باستئناف ضد القرار والقضية مازالت منظورة في المحكمة الدولية الرياضية.

الأخضر سيُواجه كرواتيا وديًا يوم الأربعاء القادم ومن ثم سيتوجه إلى قطر لبدء مشواره في كأس العالم 2022، حيث أوقعته القرعة في مجموعة واحدة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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