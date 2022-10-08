"لا أدري هل جانج قائد دفاع الهلال أم رئيس منظومة التمثيل؟"

الجريس أفلت من كارثة تحكيمية جديدة

هاجم الناقد الرياضي مبارك الشهري، جانج هيون سو مدافع الهلال السعودي، واتهمه بالتمثيل المتكرر خلال مباريات الفريق الفترة الأخيرة.

الهلال يمر بفترة صعبة في دوري روشن السعودي تحت قيادة المدرب رامون دياز، بعد فشله في الفوز بمباراتين متتاليتين، بالخسارة من التعاون 2/1 والتعادل السلبي مع الاتفاق يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق خرج الشهري لانتقاد الحالة التي يمر بها الفريق، كما رد كذلك على الهجوم العنيف ضد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

ماذا قال عن حالة الهلال ومستوى إيجالو؟

وقال الشهري في تصريحاته لقناة 24 الرياضية:"إيجالو سجل 3 أهداف في 6 مباريات، وهذا معدل معقول لا أراه كابتعاد عن التسجيل أو صيام أو يمثل كارثة في الشق الهجومي للهلال".

Shahid Shahid

وأضاف:"الموسم الماضي خلال حقبة ليوناردو جارديم كان يقدم مستويات سيئة، ولكن كانت تحدث أخطاء تحكيمية غير مقصودة تعطي الهلال 3 نقاط ويأتي الإعلام الهلالي للتمجيد في الفريق ويدعون أنه لا يتأثر بالغيابات وينتصر وهو ليس في أفضل حالاته".

وعن مباراة الهلال الأخيرة مع الاتفاق:"كابتن سامي الجريس قدم مستوى ممتازًا من الناحية التحكيمية وأنقذ المباراة من كارثة محتملة ومشهد تمثيلي".

كيف تحدث عن جانج هيون سو؟

الشهري انتقد المدافع الكوري الجنوبي بسبب واقعة تحكيمية أمام الاتفاق قائلًا:"أنا لا أدري الكابتن هيون هل هو قائد خط الدفاع في الهلال أم قائد منظومة التمثيل في الفريق".

وأوضح:"الموسم الماضي تسبب في طرد تفاريز وفاز الهلال بالسوبر بعد هذه الواقعة، وأمس كاد أن يكون سامي الجريس ضحية هذا التمثيل ولكنه كان يقظًا".

واستكمل حديثه:"ماجد الشمراني لم يستجب لتمثيلية صالح الشهري أمام الأهلي، ومع ذلك تم إبعاده عن الهلال سنة كاملة، وأتمنى ألا يلحق الجريس بصديقه بعدما حرص على تحقيق العدالة".