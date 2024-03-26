"لا أحتاج لنقد أحد!" .. ليونيل ميسي يلوم برشلونة ويوجه رسالة للسعودية

النجم الأرجنتيني يتحدث عن موقفه من الاعتزال كذلك..

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي، في حوار سريع مع الإعلامي المصري عمرو أديب، تحدث به عن عدة مواضيع؛ منها رسالة لبرشلونة، وموقفه من الاعتزال، وكذلك حديث عن السعودية.

ليو بدأ حديثه بـ"معشوقه" ناديه الأسبق برشلونة الإسباني، إذ أكد أنه لم يكن يتوقع الضربة التي وجهت له بالاستغناء عنه، مضيفًا: "الحقيقة أن التغيير كان صعبًا (الانتقال من برشلونة لباريس سان جيرمان)، لأنني لم أتوقعه حقًا، كنت أعتقد أنني سأستمر في برشلونة ولم أكن مستعدًا لهذا التغيير، كل شيء كان سريعًا جدًا، بين ليلة وضحاها اضطررت إلى تغيير حياتي ونقل مسكن عائلتي، بجانب التعرف على غرفة ملابس جديدة وطريقة لعب جديدة، ودوري ومدينة جديدين أيضًا".

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "التغيير كان صعبًا حقًا، لأننا كنا نعيش في برشلونة طوال حياتنا، واستمتعنا بالعيش في إسبانيا، لذلك لم نكن نبحث عن التغيير".

وبسؤاله عن موقفه من الاعتزال، أوضح النجم الأرجنتيني أنه سيتخذ هذا القرار فقط حال شعوره بالتشبع وعدم وجود ما يقدمه، مؤكدًا أن لم يخطط بعد لما بعد تعليق حذائه، ولا يعمل أي مجال سيسير تجاهه.

أما عن الانتقادات التي توجه له، فعلق: "هي جزء من كرة القدم، ولكل شخص حق النقد، لكنني لا أحتاج لنقد أحد، لأنني شخص ناقد لذاتي، أعرف دائمًا متى أكون سيئًا! ومتى أقدم أداءً جيدًا!، أنا شخص قاسٍ في نقد نفسي".

واختتم ميسي حديثه موجهًا رسالة للسعودية: "أشكر الجميع على الترحاب الذي أحظى به هنا في كل مرة أزور البلد، لقد أتيت عدة مرات للتعرف على ثقافة السعودية، هي بلد له مكانة وعادات فريدة، أشكرهم حقًا على حسن استقبالهم لي، دائمًا ما أكون ممتنًا بكم الحب الذي يستقبلوني به".