"أنا أكثر وسامة ولا أبدو كسلاحف النينجا" .. ماركوس تورام يرد على تشبيهه بكيليان مبابي!

خطأ صحفي يحرج مهاجم منتخب فرنسا

تعرض ماركوس تورام، مهاجم المنتخب الفرنسي، إلى موقف محرج خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، قبل مباراة الديوك أمام النمسا بـ"يورو 2024".

وتستهل فرنسا مشوارها في بطولة الأمم الأوروبية، بمواجهة قوية أمام النمسا، الإثنين المقبل على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من المسابقة.

وقام أحد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر من أجل توجيه سؤال لماركوس توارم، لكنه أخطأ وقال قبل سؤاله "صباح الخير كيليان"، في إشارة إلى كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا والمنتقل حديثًا إلى ريال مدريد.

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وشعر تورام بالصدمة من تصرف الصحفي، لكنه رد مازحًا: "هل دعوتني للتو بكيليان، لا أنا أكثر وسامة من مبابي، لا يجب أن تخطأ بيننا".

وأضاف: "أنا لا أبدو مثل نينجا ترتلز (شخصية كارتونية للسلاحفة)".يذكر أن كيليان مبابي يتم تشبيهه بشخصية "دوناتيلو"، أحد أبطال مسلسل الأطفال الشهير "سلاحف النينجا".