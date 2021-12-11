"لا أصدق أن صلاح هو من أهدر تلك الكرة!"

أعرب بات نيفين عن تعجبه من فشل النجم المصري محمد صلاح في تحسين نتيجة مباراة فريقه ليفربول ضد نظيره أستون فيلا.

جاء هذا بحسب ما ذكر نيفين في تصريحات أدلى بها عبر شبكة "سكاي سبورتس"، خلال تحليله للمباراة التي أقيمت مساء السبت.

وكانت النتيجة تشير للتعادل دون أهداف عندما أفسد محمد صلاح واحدة من أخطر هجمات المباراة على الإطلاق.

وقال نيفين:"لا يمكنني أن أصدق ما الذي قام به محمد صلاح في ذلك الموقف، لقد كان يملك كل الخيارات الممكنة، وفي النهاية تم اللحاق به، هذا شيء لا يقال عادة".

وكان صلاح قد سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، ونجح في تنفيذها على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز.

ويملك ليفربول عقب تلك المباراة 37 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ 38 نقطة.

جدير بالذكر أن صلاح يملك في الوقت الحالي 14 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة على بداية البطولة.