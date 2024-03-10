"لا أعدكم بعدم تكرارها!" .. كريستيانو رونالدو يخرج عن صمته بعد عقوبة "الحركة المشينة" في السعودية

أول تعليق رسمي من الدون بعد أسبوعين تقريبًا من جدل "الإشارات البذيئة" لجمهور الشباب

SHAHID

بعدما التزم الصمت طوال الفترة الماضية بشأن الجدل حول "حركته المشينة" لجماهير الشباب، خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بأول تعليق رسمي عن هذا الموقف.

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الدون كان قد توجه بإشارات، وصفها الكثيرون بأنها "بذيئة" تجاه جماهير الليث الأبيض، أثناء احتفاله بتقدم فريقه 3-2، في ديربي الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، في 25 من فبراير الماضي.

وبعد التحقيقات، قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف صاروخ ماديرا مباراة واحدة (الحزم في الجولة الـ22)، مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي، في أول عقوبة رسمية عليه منذ انضمامه للعالمي في يناير 2023.

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وبعد مرور أسبوعين تقريبًا على تلك الواقعة، قال عنها رونالدو اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "لا أستطيع أن أعدك بالتوقف عن هذه التصرفات وعدم تكرارها، لأنني إنسان، ولا يوجد شيء مثالي، فالحياة عبارة عن أخطاء، لكن الأفضل تقليل الأخطاء حتى تصبح أفضل".

وأضاف: "بعض الناس لديه سوء فهم للأمور وأنا دائمًا تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقًا وعوقبت عليه فُهم بشكل خاطئ، فأنا أحترم البلد الذي أعيش فيه، ومثل هذه التصرفات عادية في أوروبا وفي بعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، من لا يخطئ؟ لكنني لا أفعل خطأ عن عمد".

SHAHID