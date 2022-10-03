لأول مرة منذ 833 يومًا .. برشلونة يستغل تعثر مدريد ويتصدر جدول الليجا

ليفاندوفسكي يقود برشلونة للتربع على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ وقتٍ طويل.

عاد نادي برشلونة لتذوق احساس تصدر الدوري الإسباني لأول مرة منذ 833 يومًا، حيث ضمنت كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز البقاء على قمة الترتيب مع نهاية الأسبوع السابع من الليجا.

برشلونة استفاد من تعثر ريال مدريد الأول هذا الموسم، بعد ست انتصارات للأبيض في الدوري، ليتساوى الفريقين في النقاط، بينما يتفوق البرسا من حيث الأهداف بواقع +18، بينما كتيبة أنشيلوتي تتمتع بفارق أهداف يصل إلى 11+.

برشلونة يُحقق ما لم يحدث منذ أكثر من عامين!

ووفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية فمنذ 21 يونيو 2020 لم يعرف برشلونة الصدارة عندما تعادل بدون أهداف مع إشبيلية تحت قيادة كيكي سيتين إلى جانب فوز ريال مدريد على ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف.

ويُعد تعادل ريال مدريد مع أوساسونا هو التعثر الأول لبطل إسبانيا وأوروبا هذا الموسم، بعد ست انتصارات في الليجا، وفوزين في دوري أبطال أوروبا والتتويج بالسوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت.

وسيكون التحدي الذي يواجهه برشلونة هو البقاء في الصدارة عندما يلاقي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم 16 أكتوبر القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويمر فريق البلوجرانا بلحظة رائعة فمنذ التعادل في يوم الافتتاح حققوا الانتصارات فقط، الفرق هو أن فريق تشافي قد تلقى أهدافًا أقل بكثير من فريق أنشيلوتي ويسجلون أيضًا أهدافًا أكثر وهذا يفسر سبب قدرة نادي برشلونة الآن على تزعم نرتيب الليجا.