لأول مرة منذ 61 عامًا .. مواجهة فالنسيا "تبصم" على حدث فريد في تاريخ برشلونة

أرقام سلبية هجومية حققها برشلونة أمام فالنسيا

فترة غير جيدة يمر بها نادي برشلونة خلال الوقت الحالي، بعد أن تعثر الفريق بالتعادل أمام فالنسيا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ولكن هناك حدث فريد في تاريخ البلوجرانا لأول مرة منذ 61 عامًا بعد هذا التعادل!

ولعب برشلونة 17 مباراة متتالية دون الفوز بأكثر من هدف، وذلك منذ أن فاز على رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة 5-0 منذ 3 أشهر بدوري أبطال أوروبا.

وتكرر هذا الرقم بعد مرور 61 عامًا، حيث حدث هذا الأمر خلال الفترة ما بين أكتوبر 1962 إلى فبراير 1963، إذ وقتها قد فعل الأمر نفسه في 18 مباراة متتالية، وهو الرقم القياسي الذي قد يُعادله يوم الأربعاء المقبل، حينما يواجه ألميريا بالدوري الإسباني.

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كما أن هناك رقم آخر حدث في مباراة فالنسيا، يكشف عن المشكلة الهجومية التي يُعاني منها برشلونة، حيث أصبح الفريق الوحيد بالدوريات الخمس الكبرى بأوروبا، صاحب أكثر عدد من الفرص الضائعة في الشوط الأول (23 فرصة)، والمباراة كاملة (41 فرصة)، خلال الموسم الحالي!

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وتعادل برشلونة جعله يرفع رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثالث، ويوسع الفارق بينه وبين ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، وجيرونا متصدر الدوري إلى 6 نقاط.