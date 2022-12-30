لأول مرة .. دخول حكمة سعودية للقائمة الدولية

حكمة سعودية تدخل القائمة الدولية

Shahid

نجحت عنود الأسمري، في أن تُصبح أول حكمة كرة قدم للسيدات تحمل الشارة الدولية، وذلك بعدما تم اختيارها للدخول للقائمة الدولية للحكام لعام 2023.

الأسمري بدأت مشوارها في عالم التحكيم عام 2018، حيث أدارت العديد من المباريات في دوري السعودية للسيدات خلال الموسمين الحالي والماضي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن اختيار الأسمري ضمن القائمة الدولية للحكام لعام 2023، لتُصبح أول حكمة سعودية تدخل القائمة في التاريخ.

وتسير الأسمري بخطى ثابتة حتى تُصبح من أفضل الحكمات في السعودية والوطن العربي، حيث شاركت في برنامج المعايشة ببطولة كأس العرب للسيدات التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة العام الماضي.

وتم اختيار الأسمري لتكون الحكم الرابع في نهائي دوري السعودية للسيدات لكرة القدم الموسم الماضي.

Shahid