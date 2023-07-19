لأجل كأس العالم للسيدات.. حكومة البرازيل تغير ساعات العمل في البلاد

مونديال أستراليا ونيوزيلندا يغير التوقيت في بلاد السامبا

لن يضطر موظفو الحكومة في البرازيل للقلق بشأن التأخر عن العمل بسبب مشاهدة مباريات منتخبهم في كأس العالم للسيدات 2023 والذي ينطلق بدءً من الغد.

وتقام منافسات كأس العالم للسيدات هذا العام على أراضي دولتي أستراليا ونيوزيلندا في قارة أوقيانوسيا بتوقيت يفرق عن برازيليا عاصمة البرازيل 13 ساعة من غد الخميس 20 يوليو إلى 20 أغسطس.

وأعلنت الحكومة البرازيلية في الساعات الماضية عن تغيير ساعات العمل في تلك الفترة للسماح للمواطنين مشاهدة مباريات المنتخب والتي تبث في الصباح الباكر بالبرازيل.

وسيتم تأخير ساعات العمل 3 ساعات في أيام المباريات، أي حينما تكون المباراة في الثامنة صباحًا بتوقيت برازيليا سيبدأ دوام العمل في الثانية عشر ظهرًا.

وتلعب البرازيل في المجموعة السادسة وتبدأ مشوارها يوم الاثنين ضد بنما قبل مواجهة فرنسا في المباراة الثانية ثم تختتم دور المجموعات ضد جامايكا.

وعلى الرغم من أن منتخب البرازيل للرجال هو الأكثر فوزًا للبطولة بثمانية ألقاب، فإن أفضل إنجاز لسيدات السامبا الوصافة في نسخة عام 2007 حيث خسرن النهائي أمام ألمانيا.