رسميًا | مانشستر سيتي يُعير أنجلينو إلى لايبزيج

في اللحظات الأخيرة..

أعلن لايبزيج عن ظفره بخدمات أنجلينو، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

النادي الألماني نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أعلن فيها تحصله على أنجلينو على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم.

عقد أنجلينو مع لايبزيج سيكون بدون بند شراء في الصيف المقبل، وذلك طمعًا من إدارة السيتي في أن تكسب موهبتها دقائق وخبرة ثم العودة مجددًا إلى ملعب الاتحاد.

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ولم يشارك صاحب الـ23 عامًا سوى في ست مباريات هذا الموسم بقميص السيتي، ويبدو بوضوح أنه خارج حسابات بيب جوارديولا في ظل تواجد الثنائي ميندي وزينتشينكو.

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أنجلينو انضم إلى السيتي عام 2013 وهو في عمر السادسة عشر من ديبورتيفو لاكارونيا نظير 4.5 مليون يورو، قبل أن يُغادر إلى أيندهوفين ويتألق رفقة الفريق الهولندي.

شارك أنجلينو في 43 مباراة في الموسم الماضي صنع خلالها 12 هدفًا، مما أجبر إدارة السيتي على إعادة شرائه مجددًا نظير 12 مليون يورو.

يذكر أن لايبزيج يعيش حالة مميزة هذا الموسم في البوندسليجا باحتلاله صدارة ترتيب البطولة تحت ولاية المدرب الواعد يوليان ناجلسمان.