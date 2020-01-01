لايبزيج يُمتع ويُقنع ويواصل الانتصارات باكتساحه شالكه

انتصارات لا تتوقف..

واصل لايبزيج التألق، وقدّم مباراة كبيرة أمام شالكه وعاد من جيلسنكيرشن منتصرًا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الألماني.

لايبزيج عائد من انتصار تاريخي على توتنهام في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بهدف نظيف من قلب لندن، والآن يعود من ملعب صعب مثل جيلسنكيرشن بانتصار كبير في رسالة للجميع عن مدى قوة كتيبة يوليان ناجلسمان.

البداية كانت سريعة بالهدف الأول للضيوف من خلال القائد مارسيل زابيتسر، قبل أن يُعزز تيمو فيرنر هذا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 61، ثم وضع مارسيل هالشتنبيرج الثالث في الدقيقة 67 وأنخلينو الرابع في الدقيقة 80 وأخيرًا فوريسبيرج الخامس بالدقيقة 89.

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هذا هو الهدف رقم 21 لتيمو فيرنر هذا الموسم، ليواصل مسلسل مطاردته لروبيرت ليفاندوفسكي على لقب هداف البوندسليجا، خصوصًا وبعدما ارتفعت أهداف الدولي البولندي لتصبح 25 بهدفيه في بادربورن مساء الجمعة.

وعلى الرغم من أن لايبزيج قد حظى ببداية سيئة للدور الثاني عندما هُزِم على يد آينتراخت فرانكفورت ثم تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ، لكن الأمور تحسنت كثيرًا آخر أسبوعين بالتعادل مع بايرن ميونخ في الأليانز آرينا ثم الفوزين المتتاليين على بريمن وشالكه.

الانتصار الهام رفع رصيد لايبزيج ليصبح 48 نقطة، وتستمر بذلك كتيبة ناجلسمان في الركض خلف المتصدر بايرن، الذي لديه 49 نقطة، بينما يبتعد نادي ريد بول بـ3 نقاط عن القادم بقوة، بوروسيا دورتموند.

أما شالكه، والذي قدّم أداءً مميزًا في الدور الأول، فقد تجمد رصيده من النقاط عند النقطة 36 في المركز السادس، ويواصل التعثر الغير مفهوم منذ بداية الدور الثاني.