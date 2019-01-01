لايبزيج يفرض التعادل بثلاثية على دورتموند في مباراة مثيرة

مباراة كبيرة من الطرفين..

في مباراة مثيرة للغاية، تعادل بوروسيا دورتموند مع نظيره ريد بول لايبزيج بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني.

شوط المباراة الأول شهد تسيد شبه كامل لبوروسيا دورتموند في مقابل ظهور محدود للايبزيج، وعلى الرغم من تألق جولاتشي حارس مرمى الضيوف، لكنه أخطأ خطأ فادحًا منح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 23 بتسديدة من فايجل غالطته.

ثم أكمل يوليان براندت تألق فريقه بهدف ثانٍ أكثر من رائع بعد سلسلة من التمريرات في الدقيقة 34، وكان لايبزيج في طريقه لتقليص الفارق في الثواني الأخيرة برأسية من تيمو فيرنر لكن الحارس بوركي زاد عن مرماه بتألق شديد.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ لايبزيج مضيفه بأداء مبهر وبضغط عالٍ على عكس الشوط الأول، وأسفر الضغط عن خطأ فادح من بوركي تسبب في الهدف الأول للضيوف عبر فيرنر في الدقيقة 47، ثم عاد فيرنر بهدف ثانٍ من خطأ فادح لبراندت في التمرير وضعته في مواجهة بوركي ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 53.

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دورتموند استفاق بعد التعديل وحاول تدارك الموقف، وبالفعل بمهارة بين ماركو رويس وجادون سانشو تمكن الأخير من إدراك الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 55، ثم أُصيب الدولي الإنجليزي وغادر الملعب وحلّ لوكاس بيتشيك بديلًا له.

باتريك شيك وعلى عكس المتوقع تمكن من إعادة لايبزيج من جديد للمباراة في الدقيقة 77 وأحرز التعادل للمرة الثانية، ليبدأ دورتموند بعدها في الإمساك بالكرة سعيًا للتقدم للمرة الرابعة، إلا أن الأمور هدأت في النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

بهذه النتيجة يستمر لايبزيج في صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 34 نقطة، مع وجود فرصة لبوروسيا مونشنجلادباخ لاقتناص الصدارة مجددًا حال الانتصار على بادربورن غدًا، بينما ارتفع رصيد دورتموند ليصبح 30 نقطة ليستمر في المركز الثالث.