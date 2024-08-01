"لسنا تحت أي ضغط" .. رد صارم من لايبزيج على محاولات برشلونة اليائسة تجاه أولمو

النادي الألماني لن يجعل المهمة سهلة على البارسا

ضاعف روفين شرودر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، من قلق جماهير برشلونة بشأن التعاقد مع داني أولمو، لاعب وسط الفريق ونجم منتخب إسبانيا.

برشلونة يتابع أولمو منذ فترة طويلة، وبعد تألق اللاعب المبهر مع إسبانيا في يورو 2024 ومساهمته في فوز الفريق بالبطولة، أصبح من الأهداف الرئيسية للمدرب هانز فليك، ولكن المشكلة تكمن في الشرط الجزائي بعقده مع لايبزيج، والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

وقال المدير الرياضي للفريق الألماني، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "داني يرتبط معنا بعقد حتى 2027، وهو يمثل ثروة كبيرة بالنسبة لنا، كلاعب وكشخص. نحن لا نتعرض لأي ضغط لبيعه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: في ظل الظروف الحالية، نأمل أن يعود داني إلينا بعد فترة الإجازة التي حصل عليها عقب انتهاء منافسات بطولة أوروبا. وبعدها سنرى ما يمكننا فعله".

وكان برشلونة قد تقدم بعرض "هزيل" لضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو كمبلغ ثابت و20 مليونًا متغيرات، لكنه قوبل بالرفض القاطع من النادي الألماني الذي أصر على قيمة الشرط الجزائي كاملة، وفقًا لـ"موندو ديبورتيفو".

ويحاول برشلونة بعد تسوية أوضاعه المالية، الجمع بين نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو والهدف الرئيسي الذي يبدو أنه يبتعد أكثر، وداني أولمو صاحب الـ26 عامًا، والذي يميل إلى العودة للنادي الكتالوني.

وفي الساعات القليلة الماضية، مارس برشلونة ضغوطًا على هداف كأس أوروبا، الذي أعلن أن برشلونة هو أولويته، لكن لايبزيج لن يجعل من السهل رحيله.