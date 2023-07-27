لاوتارو مارتينيز يعترف بالعرض السعودي بتعليق صادم!

ماذا قال مارتينيز عن العروض السعودية التي وصلت له؟

GOAL

اعترف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، بتلقيه عرضًا سعوديًا خلال الفترة الماضية، وعلق على هذا العرض الذي لم يوافق عليه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

وكانت التقارير تؤكد على أن نادي الهلال يفاوض مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد معه، ولكن اللاعب الأرجنتيني رفض العرض.

وقال مارتينيز خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "تلقيت عروض ضخمة من أندية سعودية، وهذا صحيح، ولكنني سعيد للغاية في إنتر ميلانو".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وواصل اللاعب الأرجنتيني: "لا توجد أي فرصة أو سبب للتغيير خلال الفترة الحالية، ولذلك فضلت الاستمرار مع إنتر ميلانو".

واختتم لاوتارو تصريحاته قائلًا: "أنا القائد هنا، وإنتر هو بيتي الثاني، وأشعر بالحب والاحترام هنا منذ أول يوم لي، وفخور جدًا لتواجدي هنا".

GOAL