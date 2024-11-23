النهائي أم المرض؟ اتهامات بالهروب تطارد لاوتارو مارتينيز في إنتر!

القائد لن يلعب ضد فيرونا

طالت اتهامات نجم وقائد إنتر لاوتارو مارتينيز بالتهرب من لقاء ناديه ضد فيرونا مساء السبت لحساب الدوري الإيطالي بعد الإعلان عن عودته إلى ميلانو بسبب نزلة برد وغيابه عن المباراة.

وذكرت "سكاي" أن اللاعب الذي عاد قبل يوم من مشاركته الدولية مع منتخب بلاده حيث سجل هدفين في الانتصار على بيرو والخسارة من باراجواي لن يكون متاحاً لسيموني إنزاجي بسبب المرض وبالتالي تقرر عودته.

وربطت الجماهير وبعض المصادر الإعلامية الإيطالية بين غياب لاوتارو وموعد نهائي كأس كوبا سودا أمريكانا مساء السبت الذي سيجمع بين نادي اللاعب السابق راسينج وكورينثيانز البرازيلي، خصوصاً بعد تلميحاته بخصوص الأمر مؤخراً.

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وطرح أحد المراسلين سؤالاً على لاوتارو عقب الانتصار على بيرو عن كيفية متابعته للنهائي المرتقب، فأجاب بأنه سيكون عليه اللعب مع إنتر ثم سيتفرغ لمتابعة اللقاء الذي يلعب بعد نهاية مباراة الدوري الإيطالي بقرابة 3 ساعات.

لاوتارو بدأ المشوار الاحترافي الخاص به في صفوف راسينج بالعام 2015 وحمل قميصه حتى 2018، إذ لعب 62 مباراة وسجل 27 هدفاً بكل المسابقات قبل الانتقال إلى إنتر مقابل قرابة 24 مليون يورو.