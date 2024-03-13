"مجرد وقت" .. تحرك جديد من إنتر بشأن لاوتارو مارتينيز بعد عرض الاتحاد

تعرف على موقف إنتر ولاوتارو من عرض الاتحاد

SHAHID

لا يخفى عن الجميع الاهتمام الكبير الذي يحظى به النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، من جانب الأندية السعودية خاصة نادي الاتحاد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، كانت قد أكدت من قبل على أن الاتحاد قدم عرضًا من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز بقيمة 240 مليون دولار، ولكن وكيل أعماله نفى هذا الخبر.

وكشف الرئيس التنفيذي لإنتر جوزيبي ماروتا، خلال تصريحات نقلها الصحفي "فابريتسيو رومانو" عن أن ناديه يرغب في بقاء لاوتارو مارتينيز، وتوقيع عقد جديد معه.

وأضاف ماروتا: "مارتينيز يُريد أيضًا تجديد عقده مع إنتر، إنه قائدنا وعليه أن يبقى معنا، لذا لا أرى أي مشكلة بالنسبة لعقده الجديد".

واختتم الرئيس التنفيذي لإنتر تصريحاته قائلًا: "الأمر مجرد وقت فقط من أجل التقدم في المفاوضات، لا داعي للاستعجال".

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جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لإنتر ليُشدد بها على أن عرض نادي الاتحاد غير مقبول، وأن مارتينيز سيستمر مع الفريق.

SHAHID