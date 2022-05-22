"لأنه أشهر من الهلال" .. لماذا يعاني بيريرا؟

في الوقت الذي يحلل به الكثيرون الجوانب الفنية لاستكشاف أسباب تواضع أداء لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس بيريرا مع الهلال السعودي، يُرجع البعض الأمر إلى شخصية اللاعب وليس للفنيات.

اللاعب البرازيلي؛ الصفقة الأغلى في الميركاتو الصيفي الماضي، يتعرض لهجوم كبير من قبل جمهور الزعيم مع كل مباراة يشارك بها في ظل تواضع مستواه.

وما استفز الهلاليين أكثر أن اللاعب لا يقاتل في الملعب لإثبات نفسه، إذ حملوه مسؤولية ضياع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال خسر قبل يومين أمام الفيحاء في نهائي كأس الملك، بركلات الترجيح، في مباراة شهدت مشاركة بيريرا لمدة 75 دقيقة، لكن دون أن يقدم المطلوب منه بالملعب.

"المشكلة أنه أشهر من الهلال"

الإعلامي تركي الخليوي أرجع سوء أداء بيريرا مع الهلال إلى تعاليه، فكتب عقب ضياع الكأس: "لاعب متعالي .. ليس له تفسير غير ذلك".

وهنا رد عليه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي مؤكدًا أن هذا ما يحدث مع أي لاعب يكون أشهر من النادي الذي يمثله.

وكتب الطريقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه مشكلة اللاعب حين يكون أشهر من النادي، يتعالى عليه وكأنه يقول لهم: "احمدوا ربكم أني ألعب معكم"".

هذه مشكلة اللاعب حين يكون أشهر من النادي، يتعالى عليه وكأنه يقول لهم : "احمدوا ربكم أني ألعب معكم".

دوك🌹 https://t.co/rpNygtD3Ng — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) May 22, 2022

تفسير الإعلامي استفز الهلاليين، معتبرين إياه مقللًا من تاريخ الزعيم، مذكرين إياه بالبرازيلي ريفالينو، الذي رغم شهرته الكبيرة إلا أنه قدم مسيرة رائعة مع الهلال.

ريفالينو كان قد مثل الأزرق في الفترة من عام 1978م إلى 1981م، خاض خلالها 57 مباراة، وسجل 25 هدفًا.

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

البرازيلي كان قد انضم للكتيبة الزرقاء في صيف 2021 قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2025-26.

منذ التعاقد معه، شارك بيريرا في 28 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وحقق لاعب الوسط - صاحب الـ26 عامًا - لقب كأس السوبر السعودي مع الزعيم، فيما أضاع كأس الملك، ولا يزال منافسًا على الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا.

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