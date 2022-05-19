"حشد الباصات دائمًا ما يكشف شعبية الهلال الزائفة"

يرى الإعلامي الرياضي علي هبة أن اعتبار نادي الهلال هو الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية ما هو إلا خدعة، مستشهدًا بموقف النادي قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يوفر حافلات لجماهيره بنهائي كأس الملك:

الزعيم يلتقي بالفيحاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في نهائي كأس الملك.

وأعلنت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، توفير حافلات للجماهير في مختلف المناطق بالمملكة، لنقل الجماهير إلى مدينة جدة، حيث الجوهرة المشعة.

ولضمان حضور أكبر عدد من الجماهير كذلك أرسلت وزارة التعليم تعميمًا على مدارس الثانوية الحكومية، لإرسال أسماء 40 طالبًا من كل مدرسة، لحضور المباراة.

ويشهد نهائي الكأس هذه الليلة حدثًا تاريخيًا لأول مرة، إذ يسلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البطل الكأس.

"الباصات تكشف الشعبية الزائفة للهلال"

اعتبر علي هبة أن لجوء الهلال لنقل جماهيره بحافلات مجانًا، دليلًا عمليًا على كون الزعيم ليس صاحب الشعبية الأكبر في البلاد.

وأوضح الإعلامي الرياضي أنه لا مشكلة لديه في لجوء أي نادٍ لأي طريقة لجذب جماهيره لمبارياته، لكنه يرفض اعتبار من يلجأ لذلك أنه الأكثر شعبية.

وكتب هبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا ما عندي مشكلة في أن يستخدم نادي أي طريقة لجذب جماهيره لدعم فريقهم في أي مباراة كانت ..! مشكلتي لمن يُروجون لأرقام و احصائيات "مزيفة وخادعة" عن ناديهم بأنه الأكثر شعبية وجماهيرية في المملكة..!".

وأضاف: ""الباصات" دائما تكشفهم على حقيقتهم..!".

أنا ما عندي مشكلة في أن يستخدم نادي أي طريقة لجذب جماهيره لدعم فريقهم في أي مباراة كانت ..!

مشكلتي لمن يُروجون لأرقام و احصائيات "مزيفة وخادعة" عن ناديهم بأنه الأكثر شعبية وجماهيرية في المملكة..!



"الباصات" دائما تكشفهم على حقيقتهم..!#الهلال_الفيحاء

#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين — علي هبه (@alihibah) May 19, 2022

يذكر أن الزعيم وصل للنهائي بعدما حقق الفوز أمام الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما أقصى الفيحاء الاتحاد بالفوز بهدف نظيف، في إحدى مفاجآت البطولة.

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