لام: جوارديولا لا يمتلك فريقًا "عالميًا" في مانشستر سيتي!

وجهة نظر غريبة بعض الشيء..

يؤمن فيليب لام، القائد التاريخي لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، أن بيب جوارديولا لا يمتلك تشكيلة موهوبة أو عالمية بقدر ما كان يمتلك مع برشلونة مثلًا.

ووصل جوارديولا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع مانشستر سيتي هذا الموسم بعد 4 محاولات فاشلة، كما حسم تقريبًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لام لعب تحت قيادة جوارديولا في ثلاثة مواسم مع بايرن ميونخ، وقد أخذ في الإشادة كثيرًا بالفيلسوف الإسباني واعتبره من أفضل المدربين في التاريخ.

ماذا قال لام عن مانشستر سيتي مع جوارديولا؟

في مقالة كتبها بصحيفة جارديان، قال فيليب لام عن مانشستر سيتي وجوارديولا "في برشلونة كان لدى جوارديولا أربعة أو خمسة لاعبين ممن هم في التشكيلة الأساسية لأفضل لاعبي العالم".

كما أضاف الألماني "في مانشستر سيتي، هو لا يمتلك ذلك، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في النادي".

وواصل لام "كما ذكر جوارديولا ذات مرة، لا يزال أطفال العجائب مثل كيليان مبابي ونيمار يفضلون المدن الكبرى مثل لندن وباريس أو الأندية ذات التاريخ المجيد".

واختتم في هذا الصدد "بالنظر إلى الفريق الراهن وقياسه، مانشستر سيتي لن يكون المرشح المفضل لتحقيق دوري أبطال أوروبا".

ماذا قال لام عن تجربته في بايرن ميونخ مع جوارديولا؟

أما عن تجربته مع جوارديولا في العملاق البافاري، فقال لام "إنه يعرف جيدًا أن المباريات الكبيرة يقررها اللاعبون الكبار".

وتابع "جوارديولا يشيد بلاعبيه ولا يرفع نفسه ولا بعض الأنظمة التكتيكية مثل 4-3-3 أو 3-5-2 فوق لاعبيه".

"بعض المدربين يسعون للحد من تعقيد كرة القدم، رغم ذلك يريد جوارديولا زيادة التعقيد وإتقانه."

"يمكن أن تقارن مهمة جوارديولا بمهمة مدير شطرنج كبير أو مدير أوركسترا يريد الحصول على أفضل شيء ممكن من كل آلة موسيقية."

وأتم "إنه يعمل على دور كل لاعب يوميًا، ويفعل ذلك بشغف لم أره في أي شخص آخر على مدار حياتي".

ما الذي ينتظر بيب جوارديولا في الفترة المقبلة؟

جوارديولا يحتاج إلى تعثر مانشستر يونايتد لإعلانه رسميًا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة مع مانشستر سيتي.

وقد فاز الفيلسوف ذهابًا على باريس سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء بهدفين لهدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستعد لاستقبال زملاء نيمار إيابًا يوم الثلاثاء المقبل بملعب الاتحاد.

كما تمكن جوارديولا من التتويج بلقب كأس كاراباو بالتغلب على توتنهام في النهائي بهدف نظيف، مع خروجه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي.

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