"يامال أفضل من مبابي وميسي".. مكتشف نجم برشلونة يثير الجدل!

"ما فعله غير عادي"

زار لامين يامال، نجم برشلونة، فريق طفولته سي إف لا توريتا، الذي قضى فيه 3 سنوات ونصف، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية برشلونة في السابعة من عمره.

وقال إينوسينتي دياز، منسق سي إف لا توريتا وأحد مدربي الموهبة الإسبانية سابقًا: "لمن دواعي سرورنا أن يزورنا لامين، إنه يوم طال انتظاره، لقد كان دائمًا فتى مهزبًا وملتزمًا، وظل كما هو إنه يعرف أين هو وماذا يريد في المستقبل".

وأضاف دياز، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سيفوز يامال بالكرة الذهبية في غضون 6 سنوات، إنه أفضل من ميسي بالنسبة لي، إنه أكثر لياقة، ويمتلك مزيجًا من السمات البدنية بين ميسي وكريستيانو رونالدو".

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وتابع: "تحقيق ما وصل إليه في عمر 16 عاما هو أمر غير عادي، فريق برشلونة الحالي مختلف عن السنوات السابقة، ورغم ذلك لامين يتوهج".

وختم: "سيتعين على مبابي القتال أمام يامال، لامين أفضل منه، الفرنسي لديه الكثير من الدعاية بسبب ريال مدريد، لكن المستقبل لنجم البارسا".

ورغم بلوغه 16 عامًا فقط، إلا أن يامال شارك في 50 مباراة في الموسم المنقضي، وسجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.