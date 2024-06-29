لامين يامال ليس الوحيد.. باريس سان جيرمان أراد جوهرة أخرى من برشلونة!

النادي العاصمي أراد أحد أهم عناصر البلوجرانا

لامين يامال ليس الجوهرة البرشلونية الوحيدة التي ذهب باريس سان جيرمان وراءها في سوق الانتقالات من قبل، بل إن هناك اسمًا آخر حاول باريس ضمه.

هذا الاسم هو المدافع باو كوبارسي، الذي أظهر قبل نحو عام مدى كفاءته مع منتخب إسبانيا لفئته تحت 17 عامًا، رغم مغادرة إسبانيا كأس العالم من ربع النهائي.

هذا الأمر أثار إعجاب المدير الرياضي للباريسيين لويس كامبوس، والذي علم أن برشلونة يسعر شرط كوبارسي الجزائي بنحو 10 ملايين يورو.

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ما إن فكر كامبوس في الأمر، ورأى أنه يمكن خطفه من برشلونة، كان كوبارسي يثير الإعجاب مع فريق برشلونة الأول حيث اعتمد عليه تشافي هيرنناديز بشكل أساسي الموسم الماضي.

سرعان ما تدارك برشلونة ثغرة الشرط الجزائي، ليرفعها إلى 500 مليون يورو مع عقد ممتد حتى عام 2027 من أجل تأمين جوهرة الدفاع الإسبانية.