صورته مع لامين يامال تحسم رغبته.. برشلونة يتحين الفرصة لخطف جوهرة مانشستر يونايتد!

كان على نادي برشلونة أن يكافح في كثير من الأحيان ضد جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الاحتفاظ بأفضل مواهبه في لا ماسيا، ومع ذلك، يسعى النادي إلى عكس هذا الاتجاه من خلال اللاعب الشاب الموهوب في مانشستر يونايتد، جاي جاي جابرييل، الذي يبدي البلوجرانا اهتمامًا كبيرًا به.

جابرييل، البالغ من العمر 15 عامًا، معروف جيدًا في مانشستر، لقد انضم إلى يونايتد في سن العاشرة، وهو الآن عضو في فريق تحت 18 عامًا، وتدرب مؤخرًا مع الفريق الأول تحت قيادة روبن أموريم. وقد يظهر لأول مرة مع الفريق الأول الأسبوع المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة بيتربورو.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، يبذل نادي برشلونة جهودًا كبيرة لانتزاع جابرييل من أولد ترافورد، حيث يعتبره موهبة استثنائية إذ يوصف الشاب البالغ من العمر 15 عامًا بأنه اللاعب الأكثر قابلية للنجومية في مراكز تدريب مانشستر يونايتد، وقد سجل 10 أهداف في 10 مباريات مع فريق تحت 18 عامًا، ولديه بالفعل مباراتان في فريق إنجلترا تحت 16 عامًا.

ومع ذلك، فإن الشياطين الحمر واثقون من قدرتهم على صد محاولات برشلونة. وقد بذل المدير الرياضي جيسون ويلكوكس جهودًا حثيثة لإقناع عائلة جابرييل بالتزام النادي بتطويره وتقديره له. ويُعتقد أن تدخله كان عاملًا حاسمًا في إقناع جابرييل بالالتزام مع مانشستر يونايتد لهذا الموسم والموسم المقبل.

نظرًا لأن جابرييل قاصر (أقل من 18 عامًا)، لا يمكن لبرشلونة نظريًا الحصول عليه قبل بلوغه سن الرشد، ومع ذلك، نظرًا لامتلاكه جنسية مزدوجة، يمكنه الحصول على جواز سفر أيرلندي. وبصفته عضوًا في الاتحاد الأوروبي، يمكن للنادي الكتالوني نظريًا الحصول عليه بمجرد بلوغه سن 16 عامًا، على الرغم من أنه لن يبلغ هذا العمر إلا في أكتوبر المقبل.

تحظر لوائح "فيفا"، التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تغيير القارة في إطار عمليات الانتقال.

تم تصويره مع لامين يامال خلال زيارة لإسبانيا، وقد تكون فرصة اللعب معه مغرية بالنسبة للاعب الواعد الذي سجل ثلاثية ليساعد مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا على هزيمة ليفربول 7-0 في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد سجل لاعب منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا هدفًا فرديًا رائعًا، حيث مر من أربعة لاعبين من ليفربول وهو يلتف ويستدير داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد في المرمى.