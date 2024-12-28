لامين يامال: سجلت هدفًا في ريال مدريد ولم يخبروني والجميع سيتذكر هذه اللقطة!

مشهد أثار حالة من الجدل

خلال تواجده في دبي لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، أمس، الجمعة، تحدث لامين يامال نجم برشلونة عن الأهداف المميزة في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

الجناح الشاب ذكر بعض اللحظات الرائعة، ولكن النقطة الأبرز كانت بعدم نسيانه للهدف الذي سجله في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لموسم 2023/2024، حيث لم يحتسبه الحكم وقتها ولا حتى حكم الفيديو المساعد وانتهت المباراة بخسارة فريقه 3/2، وسط حالة واسعة من الجدل حول صحة هذا الهدف.

وقال يامال في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية:"في الموسم الماضي سجلت بالفعل هدفًا في ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، ولكنهم لم يرغبوا في إخباري بذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي حديث صاحب الـ17 ليُعيد إلى الأذهان حالة الجدل التي أثيرت وقتها، حيث شوهدت الكرة في العديد من اللقطات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعبر خط المرمى، ولكن قرار الحكم لم يتماشى مع تلك المشاهد.

وأما عن هدفه في الكلاسيكو الأخير الذي انتهى بفوز برشلونة 4/0:"كنت سعيدًا جدًا بهدفي، لأن النتيجة كانت 2/0 والجميع يعرف أن ريال مدريد يُسجل دائمًا في الدقائق الأخيرة، لذلك الهدف الثالث كان حاسمًا للمباراة".

وعن أهدافه الأخرى:"الهدف الذي سجلته ضد فرنسا سيتذكره الجميع وجعلني أكثر شهرة وكذلك هدفي في ريال مدريد لأن الكل يشاهد الكلاسيكو".

وفي نهاية حديثه ذكر يامال أن هدفه في ريال مايوركا على ملعب مونتجويك في الموسم الماضي بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة، يعتبر أحد أفضل أهدافه وأكثرها جمالية.