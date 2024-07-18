خيار العودة متاح .. "لامين يامال الملكي" يهرب من جحيم ريال مدريد!

أربيلوا متهم بإهدار جوهرة فريق الشباب

كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد بصدد إطلاق سراح أحد الجواهر الشابة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي اتفقت مع باولو ياجو (17 عامًا) على انتقاله إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، على الرغم من تبقي عام في عقده مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرحيل هو قرار شخصي من ياجو، أحد أهم المواهب في أكاديمية ريال مدريد، وذلك بعد توتر العلاقة مع مدربه ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق الشباب والذي كان في البداية أكثر المدافعين عنه.

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وأكدت "آس" أن الاتفاق شبه منته بين ريال مدريد ولشبونة، والذي يحفظ للميرنجي الحق في إعادة شراء اللاعب الإسباني خلال السنوات الأولى في عقده مع النادي البرتغالي.

وكان ياجو قد تلقى اهتمامًا من أندية مهمة في الدوري الألماني مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وبالفعل فكر في هذا الخيار، لكن تم تحذيره من أشخاص مقربين يثق بهم كثيرًا، من أن التغيير قد يكون مفاجئًا على المستوى الثقافي وحتى العائلي.

كما كان هناك مقترح أيضًا بأن ينتقل اللاعب الذي أطلق عليه من قبل "لامين يامال ريال مدريد"، إلى إنجلترا، لكن نظرًا لأنه لم يبلغ الـ18 من عمره بعد، فإنه سيلعب لفريق يؤهله قبل وصوله إلى بريطانيا، وهو أسلوب لم يرق للاعب على الإطلاق.