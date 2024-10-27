"هل سينتقد فينيسيوس جونيور هذا؟" .. لامين يامال يتعرض لعنصرية من جمهور ريال مدريد!

نجم برشلونة الشاب يتعرض للعنصرية

تعرض النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة لعنصرية قوية من جانب جماهير ريال مدريد، خلال مباراة الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت!

وساهم يامال في فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية دون رد، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكشف الصحفي الكتالوني فيكتور لوزانو عن العنصرية التي تعرض لها يامال بعد تسجيله الهدف الثالث للبلوجرانا، حيث قال: "سمعت في إحدى مقاطع الفيديو كلامًا عنصريًا موجه إلى لامين يامال".

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وأضاف: "ألم يكن ملعب سانتياجو بيرنابيو هو مركز الحرب ضد العنصرية، هل سينتقد فينيسيوس جونيور هذا الأمر؟ وهل سيبحث ريال مدريد عن قائل هذا الكلام؟ وهل ستحقق رابطة الدوري الإسباني في هذا؟".

وحدثت تلك الواقعة بعدما ذهب يامال رفقة زملائه في برشلونة بالقرب من مدرجات ريال مدريد، وقام بالاحتفال أمامهم بالهدف الثالث الذي أحرزه.