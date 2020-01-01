لامبارد يوضح موقف تشيلسي من ضم هافيرتس ورحيل جورجينيو

ما هو موقف البلوز من التعاقد مع نجم باير ليفركوزن المطلوب في ريال مدريد

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، موقف الفريق من التعاقد مع كاي هافيرتس من صفوف باير ليفركوزن بجانب إمكانية رحيل جورجينيو في سوق الانتقالات.

التقارير الصحفية ربطت هافرتيس بارتداء قميص ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

كما أنّ جورجينيو قد يعود إلى الدوري الإيطالي في ظل اهتمام من يوفنتوس بالحصول على خدماته مع إمكانية دخول آرون رامسي ضمن الصفقة.

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وقال لامبارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة شيفيلد يونايتد: "لا أمتلك إجابة فيما يتعلق بسوق الانتقالات، هذا أمر لا أستطيع الحديث عنه في الوقت الراهن".

وتابع: "تركيزي الوحيد في الوقت الراهن ينصب على المباراة المقبلة، ولا أحب فتح باب التخمينات، فكل شيء وارد الحدوث في الصيف"

المدرب الإنجليزي واصل: "يتم سؤالي باستمرار حول الموسم المقبل وخطة الفريق للمستقبل ولكني لا أرى أنّ هذه الأمور هامة في الوقت الحالي، علينا في البداية إنهاء الموسم الحالي".

أما بالنسبة لرحيل جورجينيو، علّق: "إنّه لاعب لا يحتاج لإثبات نفسه، لقد تحدثت معه كثيرًا في الفترة الأخيرة وهو يعرف جيدًا ما الذي يجب القيام به".

واختتم: "رأيناه جميعًا في الملعب يقدم أفضل ما لديه باستمرار، ونحن نحتاج له وسعيد للغاية بالمستوى الذي يظهر به، ولهذا أصبح هو القائد الثاني للفريق حينما توليت تدريب النادي".

جدير بالذكر أنّ جورجينيو رفض مانشستر سيتي لأجل الانضمام إلى تشيلسي واللعب تحت قيادة ماوريتسيو ساري، لكن الأخير رحل بعد موسم واحد فقط.