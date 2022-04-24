لامبارد: لنا ركلة جزاء كانت ستحتسب لو صلاح هو من وقع!

أكد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي إيفرتون أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مواجهة نظيره ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد ونقلتها "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن ركلة الجزاء كانت ستحتسب لو كان محمد صلاح هو من سقط في الأرض.

وقال لامبارد: "لقد كانت ركلة جزاء، لكنك لا تحصل على ذلك النوع من ركلات الجزاء في ملعب أنفيلد".

وأضاف: "لو كان اللاعب الذي سقط هو محمد صلاح أعتقد أن الحكم كان سيحتسب تلك اللعبة ركلة جزاء".

وأردف: "أعتقد أنها كانت ركلة جزاء، لا أعلم كم كانت واضحة لكن الحكم كان سريعًا للغاية في إخراج البطاقة الصفراء، لو نظر إلى تقنية الفيديو فقد كان هناك الكثير من الأمور التي تثير الشكوك".

وأكمل: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، على مستوى الاستحواذ وطريقة اللعب، لقد واجهنا أحد أفضل فرق العالم ولم يهددوا مرمانا في الشوط الأول".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على إيفرتون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي.